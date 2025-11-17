Un motorista herido tras una colisión con un turismo en la avenida de los Cedros

Un joven de 26 años, motorista, ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico durante el mediodía de este lunes, en el que también se ha visto implicado un turismo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León informa de que se trata de una colisión entre ambos vehículos, que ha tenido lugar en la avenida de los Cedros, justo en la esquina con la calle Gargabete.

El herido se encontraba consciente a la llegada de la ambulancia para atenderlo sobre, aproximadamente, las 15:00 horas. También se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.