Un motorista herido al colisionar contra un coche en la calle Bodegones

A las 13:05 horas de este viernes, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso informando de una colisión por alcance en la calle Bodegones.

El incidente ha tenido lugar a la altura del número 21 y ha sido protagonizado por un coche y una moto.

Producto del suceso, un varón de 37 años ha resultado herido, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria.

En el lugar, asimismo, se han personado agentes de la Policía Local para esclarecer lo ocurrido.