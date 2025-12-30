Un motorista herido al colisionar con una furgoneta en la avenida de Portugal

Ambulancia y Policía Local en la avenida de Portugal por una colisión entre una furgoneta y una moto

Un varón de 33 años ha tenido que ser atendido por los servicios de emergencia en el mediodía de este martes 30 de diciembre pasadas las 14:30 horas. El joven era el conductor de una moto que ha colisionado con una furgoneta en la avenida de Portugal.

El motorista se quejaba por un golpe en la muñeca tras el choque y ha sido atendido en el lugar del accidente ocurrido a la altura del edificio número 147.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León dio aviso a una ambulancia de soporte vital básico y a la Policía Local de Salamanca que se desplazó con una patrulla.