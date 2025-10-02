Un motorista herido con quemaduras en el cuerpo tras chocar con una furgoneta

Un motorista ha resultado herido tras chocar contra una furgoneta en el puente de Enrique Estevan a las 07:53 horas de la mañana de este jueves, 2 de octubre. Un aviso que ha recibido el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, que ha avisado a una ambulancia del SACYL y a las autoridades salmantinas.

Tras caer el varón de 40 años de la moto, han informado de que ha sufrido abrasiones en la parte izquierda del cuerpo, por lo que ha sido atendido in situ por los sanitarios, desconociéndose si ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca.

Por otro lado, tanto Policía Local como Nacional se han movilizado hasta el lugar para tomar parte de la situación, además de controlar el tráfico en una de las zonas más concurridas de la capital del Tormes.