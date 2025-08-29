Un motorista herido al sufrir una salida de vía en Garcibuey

Un motorista ha resultado herido en la tarde de este viernes tras sufrir una salida de vía en la carretera SA-220, a la altura del punto kilométrico 32, dentro del término municipal de Garcibuey.

El siniestro se produjo a las 19:29 horas, cuando la motocicleta se salió de la calzada por causas que aún se investigan. El conductor, un varón de unos 40 años, quedó herido aunque, informan fuentes oficiales, se encontraba consciente en el lugar del accidente.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y personal sanitario de Sacyl, que se hicieron cargo de la asistencia al herido y, por el momento, se desconoce si se ha requerido su traslado al Hospital.