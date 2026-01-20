Un motorista resulta herido tras chocar con un coche en la Avenida Reina Berenguela

Ambulancia en el paseo de la Estación

Un motorista de 37 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico ocurrido este martes a las 15:10 horas en la Avenida Reina Berenguela, en el cruce con la carretera de Cabrerizos.

El accidente se produjo cuando una motocicleta colisionó con un turismo en el citado lugar.

Hasta allí se desplazaron los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que enviaron una ambulancia para atender al motorista quien se encontraba consciente a la llegada de los sanitarios, así como la Policía Local.

Por el momento se desconoce si tuvo que ser trasladado al Hospital de Salamanca.