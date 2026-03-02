Un motorista resulta herido al chocar contra un coche en la carretera de Béjar

Ambulancia y ambulancias en el hospital de Salamanca. CAUSA. S24H.

En la mañana de este lunes, a las 12:16 horas, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando del choque de una moto y un coche en la carretera de Béjar.

Producto del golpe, el motorista, un hombre de 67 años, ha resultado herido.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de Tráfico de Salamanca, así como personal sanitario de Sacyl para prestar asistencia sanitaria a la víctima que, refieren se quejaba de dolor en la pierna.

Por el momento, no ha trascendido si se ha requerido su traslado al Hospital de Salamanca.