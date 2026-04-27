Un motorista resulta herido tras chocar contra un coche, mientras otro vehículo colisiona con una ambulancia en Salamanca capital

Accidente entre un coche y una ambulancia el paseo de la Transición

Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este lunes en Salamanca capital.

El suceso, un choque entre un coche y la moto, ha tenido lugar en la calle Antonio Montesinos con Camino Estrecho de la Aldehuela.

El 112 de Castilla y León han recibido el aviso a las 12:27 horas, requiriendo asistencia sanitaria para el herido, un hombre de unos 50 años que se encontraba consciente.

En el lugar se han personado agentes de la Policía Local de Salamanca y una ambulancia para prestar asistencia sanitaria al motorista y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.

Accidente en el paseo de la Transición | Andrea M

También poco antes de las 12:38 horas, un coche ha sufrido un accidente en el paseo de la Transición, junto al hospital, al colisionar con una ambulancia. No ha habido heridos que lamentar, solo daños materiales.

Producto del impacto, la parte frontal del vehículo ha quedado totalmente destrozada. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local de Salamanca.

Accidente en el paseo de la Transición | Andrea M