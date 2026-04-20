Un motorista resulta herido al chocar con una farola en Santa Marta

Un motorista ha resultado herido al chocar contra una farola en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 13:00 horas de este lunes y el 112 de Castilla y León, por su parte, ha recibido el aviso de la Policía Local a las 12:56 horas

El incidente, ocurrido en la avenida Serna con Siena, ha movilizado a los servicios de emergencia para prestar asistencia sanitaria a la víctima y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.