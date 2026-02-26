Un motorista resulta herido al chocar contra un turismo en la Fuente de San Esteban

Los servicios de emergencia del 1-1-2 de Castilla y León han recibido un aviso, en la mañana de este jueves, alertando de la colisión de un turismo y una moto en La Fuente de San Esteban.

El incidente, que concretamente ha tenido lugar en la calle Lindon Gordo, se ha saldado con un herido, el motorista.

Tal y como han referido fuentes oficiales, se trata de un varón de 42 años aquejado de dolor en una pierna.

En el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl para prestar atención in situ al motorista y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.