Un motorista resulta herido al impactar contra un turismo en Carbajosa

Un motorista herido en Carbajosa tras colisionar con un coche

Un motorista ha resultado herido al colisionar con un turismo en la tarde de este martes.

El siniestro ha tenido lugar en el cruce de la calle Salamanca y la calle Segunda, en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada.

Los servicios de emergencia recibían el aviso a las 19:11 horas e, inmediatamente, se han movilizado hasta el lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl , estas últimas para atender a la víctima, un varón de alrededor de 45 años según apuntan fuentes oficiales.

Colisión de un turismo y una moto en Carbajosa

Tal y como han informado varios testigos a Salamanca24horas, el herido se encontraba tendido en el suelo pero consciente.

Tras ser atendido por los sanitarios en el lugar de los hechos , el motorista ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.

Cabe destacar, además, que a consecuencia del suceso la calle en la que ha tenido lugar la colisión, en sentido ascendente, ha sido cortada al tráfico de forma preventiva durante varios minutos.