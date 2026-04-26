Un motorista salmantino fallece en El Puerto de Santa María

Un motorista de 39 años ha fallecido durante la mañana de este domingo, 26 de abril, en El Puerto de Santa María cuando se dirigía al Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez (Cádiz). Según confirma Puerto Actualidad, se trataría de un hombre natural de Salamanca, que sufrió una caída de su moto y se golpeó contra un monolito situado en la zona.

El accidente se ha producido en torno a las 8:20 horas en la avenida de la Libertad de la localidad portuense, tal y como recoge EuropaPress. A pesar de la intervención de los servicios sanitarios, que trataron de reanimarlo, la gravedad del siniestro ha provocado el fallecimiento del motorista.

Tras el suceso, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha trasladado sus condolencias y todo su apoyo a los familiares y amigos de la víctima en nombre de los servicios de emergencias en declaraciones a los medios tras presidir la reunión del Puesto de Mando Avanzado del dispositivo del Gran Premio.