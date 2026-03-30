Un motorista, trasladado al hospital de Salamanca tras caer de su moto en la avenida de los Cedros

Un motorista ha caído de su moto en la avenida de los Cedros, un incidente que ha movilizado hasta el lugar a una ambulancia del Sacyl, además de dar aviso a las autoridades salmantinas que se han acercado hasta el lugar de los hechos.

El incidente se ha producido a primera hora de la noche, sobre las 21:16 horas, donde un varón de unos 25 años tendría que ser atendido tras sufrir un fuerte traumatismo en una de las piernas.

Tras realizar la exploración en el lugar del accidente, se ha procedido a trasladar poco después al motorista hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para realizar una exploración más exhaustiva.