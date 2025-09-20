Dos motoristas sufrieron sendas caídas durante la noche del viernes en Salamanca capital

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recibió, durante la noche del viernes 19 de septiembre, dos alertas por caídas de motoristas en Salamanca capital.

El primero fue sobre las 21:25 horas, cuando un varón de 33 años se cayó de su moto en la avenida Fernando Pessoa, en la rotonda con Luis Camoens. Fueron avisados tanto agentes de la Policía Local como Nacional y sanitarios de Sacyl.

Más tarde, ya en la madrugada, alrededor de las 02:15 horas, se producía otra caída de moto. En esta caso en el Paseo del Tormes, en el puente Felipe VI: un varón de 54 años. También acudieron ambos cuerpos de policía y sanitarios de Sacyl.

Ambos fueron trasladados al Hospital de Salamanca