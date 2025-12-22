Alarma por el incendio de una sartén en un bar de Gran Vía
El incidente ha ocurrido a primera hora de la mañana en la céntrica calle de la capital del Tormes y ha cortado uno de los carriles en el sentido a plaza España
Los bomberos de Salamanca se han movilizado hasta la Gran Vía de Salamanca tras la alerta por un fuego en una vivienda a primera hotra de la mañana de este lunes, 22 de diciembre.
El incidente ha ocurrido en la céntrica calle de la capital del Tormes y se ha cortado uno de los carriles dirección plaza de España para realizar todas las maniobras necesarias, además del cordón de seguridad.
Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el incidente habría ocurrido tras el fuego en una sartén en uno de los bares situado en la zona.
No ha habido que lamentar heridos y los bomberos han controlado la situación rápidamente.
