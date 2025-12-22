Alarma por el incendio de una sartén en un bar de Gran Vía

El incidente ha ocurrido a primera hora de la mañana en la céntrica calle de la capital del Tormes y ha cortado uno de los carriles en el sentido a plaza España

Incendio en Gran Vía
Incendio en Gran Vía

Los bomberos de Salamanca se han movilizado hasta la Gran Vía de Salamanca tras la alerta por un fuego en una vivienda a primera hotra de la mañana de este lunes, 22 de diciembre.

El incidente ha ocurrido en la céntrica calle de la capital del Tormes y se ha cortado uno de los carriles dirección plaza de España para realizar todas las maniobras necesarias, además del cordón de seguridad.

Los bobmeros se movilizan en la Gran Vía de Salamanca
Los bobmeros se movilizan en la Gran Vía de Salamanca

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el incidente habría ocurrido tras el fuego en una sartén en uno de los bares situado en la zona.

No ha habido que lamentar heridos y los bomberos han controlado la situación rápidamente.

Noticias y galerías relacionadas
GALERÍA | Los bomberos se movilizan hasta Gran Vía por el incendio de una sartén en un bar

También te puede interesar

Lo último

stats