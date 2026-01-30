Movilización de los bomberos de Salamanca por la presencia de humo tras un fallo en la red eléctrica

Los bomberos del parque de Salamanca se han movilizado hasta la calle Licenciados por un fallo en la red eléctrica que habría empezado a echar humo alertando a los viandantes del lugar.

Hasta allí se ha movilizado la Policía Local de Salamanca para controlar y regular el tráfico de la zona, cerca de la avenida de Maristas, y transitada por una gran cantidad de vehículos a lo largo del día.

Según han indicado a SALAMANCA24HORAS, unos cables en la red pública habrían sufrido un pequeño cortocircuito. De este modo, los bomberos han actuado rápidamente en el lugar a la espera de que la compañía eléctrica se acerque hasta el lugar.