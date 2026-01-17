Movilización de los Bomberos en Santa Marta por un incendio en un domicilio

A las 13:42 horas de este sábado se ha recibido un aviso alertando de un incendio en una vivienda de Santa Marta.

En el lugar se han personado inmediatamente agentes de la Guardia Civil del puesto del municipio, así como dos dotaciones de Bomberos de la Diputación de Salamanca para proceder a las labores de extinción y ventilación.

Fuentes oficiales han confirmado que el origen del fuego habría sido la campana extractora.

El suceso se ha cobrado daños de escasa consideración y , afortunadamente, ninguno de caracter personal.