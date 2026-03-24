Alertan a la población de Fuentes de Béjar por un escape de gas en una empresa

Un escape de gas natural registrado en el complejo agroalimentario El Navazo, en el término municipal de Fuentes de Béjar, ha activado una alerta de Protección Civil a través de la Red de Alerta Nacional.

El aviso, emitido por el Centro Coordinador de Emergencias, ha advertido del riesgo en la zona y pide a la población que se aleje un radio de 1 kilómetro del área afectada. Asimismo, se ha recomendado mantener puertas y ventanas cerradas como medida preventiva.

Las autoridades también han solicitado evitar la circulación en las inmediaciones del incidente, afectando a varias vías de comunicación cercanas, entre ellas la A-66, la N-630 y las carreteras DSA-250, DSA-164, DSA-170 y SA-214.

Alerta de Protección Civil enviada. | S24H

Agentes de la Guardia Civil y Bomberos de la Diputación de Salamanca se encuentran interviniendo en el lugar y, tal y como han referido fuentes oficiales, no hay personas heridas ni atrapadas.

La delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca ha activado el Plan de Protección Civil (PLANCAL) en situación 2.

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