Movilización de los servicios de emergencia por una mujer intoxicada con monóxido de carbono en un local de la calle Volta

Amplio despliegue de los servicios de emergencia tras la intoxicación de una mujer en la calle Volta

A las 10:37 horas, el 1-1-2 de Castilla y León ha recibido un aviso en el que se solicitaba asistencia sanitaria para una mujer de 65 años que se encontraba inconsciente en el interior de un local de la calle Volta, en Salamanca capital.

Hasta el lugar se han movilizado de inmediato varias dotaciones de la Policía, tanto Local como Nacional, y personal sanitario para atender a la mujer.

Una vez en el lugar, se ha confirmado que la mujer había sufrido una intoxicación por monóxido de carbono, por lo que también se ha trasladado el aviso a los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca.

La fémina se encontraba en ese momento sola en el lugar, por lo que no se han registrado más afectados y, tal y como ha confirmado este medio gracias a testigos presenciales, el origen del suceso habría sido una avería.

