Movilizado un helicóptero del Sacyl para atender a un motorista herido tras un accidente múltiple en El Cabaco

Un motorista ha resultado herido tras protagonizar un accidente con otros dos vehículos en El Cabaco a las 12:55 horas de este sábado, según las primeras informaciones ofrecidas por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Sacyl ha movilizado a una ambulancia de soporte vital básico y a un helicóptero sanitario para atender al motorista. Por el momento, se desconoce su estado y si ha sido trasladado posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Guardia Civil de Tráfico, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido en el kilómetro 7 de la carretera SA-201 y a garantizar la circulación por la zona.