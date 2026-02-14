Un mozo, herido por asta de toro tras hacer un recorte en la capea vespertina de Ciudad Rodrigo

Cogida del varón herido por asta de toro en el muslo durante la capea del sábado por la tarde en Ciudad Rodrigo

A los pocos minutos de dar comienzo la capea de por la tarde de este sábado tras el festival, el primer toro de Monte la Ermita corneó a un varón tras hacer un recorte. Cuando salió de la cara del toro y buscó refugio en tablas resultó herido al subir al burladero, desde donde tuvo que ser trasladado a la enfermería por varios mozos que también se encontraban en la plaza.

Según el parte médico, la herida por asta de toro se ha producido en la pierna, en la parte delantera del muslo. Ha sido operado en el quirófano de la plaza de toros por el equipo médico del doctor Enrique Crespo y trasladado al hospital, según confirman fuentes de Cruz Roja. El pronóstico de la cogida es "grave".

Se trata del tercer herido por asta de toro en los dos días primeros días del carnaval, natural de Cáceres y de 47 años según figura en el parte de Cruz Roja.