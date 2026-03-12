Muere un varón atropellado por una 'pick up' en Aldehuela de la Bóveda

Imagen del lugar del atropello mortal a un varón en Aldehuela de la Bóveda

Un varón ha fallecido a última hora de la tarde de este jueves tras ser atropellado por un vehículo en la carretera N-620, dentro del término municipal de Aldehuela de la Bóveda.

Tal y como ha informado un portavoz del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 20:48 horas la sala de coordinación ha recibido una llamada alertando del atropello a un varón a la altura del kilómetro 276 de la carretera de Salamanca-Portugal (N-620), a pocos kilómetros del núcleo urbano del municipio ya mencionado. La misma llamada solicitaba asistencia sanitaria para un varón que se encontraba incosciente tras ser atropellado por una furgoneta tipo 'pick up'.

Imagen de un vehículo de Guardia Civil en el lugar del accidente mortal

Hasta el lugar rapidamente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como personal sanitario en una ambulancia de soporte vital básico y del Centro de Salud de Matilla de los Caños del Río. Sin embargo, en el lugar de los hechos solo han podido confirmar el fallecimiento del varón atropellado.

La carretera ha sido cortada al tráfico hasta la llegada de los médicos forenses, que pocos minutos antes de las 23:00 horas han procedido al levantamiento del cadáver. Además, un equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico ha estado en la zona para investigar las causas del accidente mortal.

Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso este medio, la furgoneta circulaba en sentido Salamanca, mientras que el varón caminaba dirección Portugal por el centro de la calzada.