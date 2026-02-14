Muere corneado un varón en la primera capea del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

Un varón ha fallecido durante la primera capea nocturna del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo en la madrugada de este sábado 14 de febrero

El percance se ha producido en la repetición del primer toro de la ganadería de Antonio López Gibaja cuando el varón se dirigía a refugiarse en la barrera, momento en que el toro le ha ganado la carrera y lo ha corneado contra las tablas de forma violenta, propinándole varias cornadas, una certera en la zona del pecho.

Una vez que el director de lidia logró quitarle el toro fue llevado en volandas por otros jóvenes a la enfermería donde se confirmó el fallecimiento, según ha podido saber Salamanca24horas.

Se trata de un varón de unos 60-70 años natural de Ciudad Rodrigo.

Se prevé que este sábado por la mañana se guarde un minuto de silencio en su memoria antes del Toro del Antruejo.