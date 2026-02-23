Una mujer de 60 años herida tras un atropello en la calle Maestro Tárrega

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida tras ser atropellada a primera hora de la mañana en la calle Maestro Tárrega. El suceso tuvo lugar en torno a las 9:17 horas, cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió una llamada alertando de que un vehículo había arrollado a una persona.

De inmediato, el centro de emergencias dio aviso a la Policía Local que se desplazaron hasta el lugar para regular el tráfico.

Asimismo, se movilizó una ambulancia de Emergencias Sanitarias Sacyl.

Por el momento, se desconoce si ha tenido que ser trasladada al Hospital de Salamanca.