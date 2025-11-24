Una mujer de 75 años, herida tras ser atropellada por un coche en la calle Íscar Peyra

Nuevo atropello registrado en Salamanca capital.

Si bien el pasado sábado una mujer de 30 años resultaba herida tras ser arrollada por un patinete en la calle San Gregorio, en la mañana de este lunes se ha registrado un nuevo atropello en pleno centro de la capital del Tormes.

Los hechos, ha referido el 1-1-2, han tenido lugar a las 11:20 horas en la concurrida calle Íscar Peyra. Producto de los mismos, una mujer de 75 años ha resultado herida en una pierna.

A la llegada de las autoridades y de los servicios de emergencia, la mujer se encontraba consciente. Tras ser atendida in situ en el lugar de los hechos, ha sido trasladada al Hospital de Salamanca.