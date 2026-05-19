La mujer acusada de matar a su pareja en la calle Petunias declara ante el Juez y es trasladada a Topas

La mujer de 44 años acusada de presuntamente matar a su pareja, un hombre de 51 años, en la vivienda que ambos compartían en el barrio salmantino de Garrido Norte, ha pasado este martes a disposición judicial y ha prestado declaración en el Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca.

Según ha podido saber Salamanca24horas a través de fuentes oficiales, la acusada se encuentra aún en estado de shock, lo que ha dificultado su comparecencia y declaración ante el juez; por este motivo, se ha requerido la intervención de una médico forense para evaluar su estado.

Asimismo, fuentes consultadas apuntan a que, la ahora acusada, podría haber sido víctima de una situación de maltrato en el ámbito de la pareja durante más de 10 años.

De hecho, añaden, durante ese periodo de tiempo habría requerido asistencia sanitaria por varios golpes que ella, por miedo a denunciar, achacaba a caídas e incidentes domésticos.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron a primera hora del pasado lunes, en un domicilio de la calle Petunias, poco después de las 6:00 horas, cuando se solicitó asistencia sanitaria para la víctima. Fue, apuntan fuentes cercanas al caso, la propia acusada la que marcó inmediatamente el número de emergencias aunque, dado su estado de nerviosismo, no fue capaz de articular palabra por lo que tuvo que intervenir, añaden, un vecino y dar él el aviso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios de Sacyl con dos ambulancias, además de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Según las apuntan las primeras investigaciones, la mujer habría agredido a su pareja con un arma blanca, concretamente un cuchillo de cocina.

Salamanca24horas ha podido confirmar, asimismo, que uno de los vecinos de la pareja pudo escuchar alrededor de las 4:00 horas de la madrugada durante la noche de los hechos cómo discutían.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Salamanca24horas que la puñalada que acabó con la vida del hombre alcanzó el corazón, dato que se ha confirmado tras la realización de la autopsia este martes alrededor de las 10:00 horas. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y de los intentos de reanimación, los sanitarios no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento en el propio domicilio.

Tras lo ocurrido, la presunta autora fue detenida y ha permanecido bajo custodia policial hasta su traslado este martes a sede judicial, donde ha comparecido ante la autoridad encargada de instruir el caso.