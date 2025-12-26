Una mujer atendida por inhalación de humo en un incendio originado en el interior de una vivienda de Salamanca capital

A las 16:21 horas, la sala de Operaciones del 1-1-2 ha recibido un aviso alertando de un incendio originado en una vivienda en la calle Sin Salida, en Salamanca capital.

Al parecer, la persona que habría dado la voz de alarma afirmaba que había gran cantidad de humo procedente de una sartén que se estaba quemando en la cocina.

Producto de los hechos, una mujer de 40 años ha necesitado asistencia sanitaria por inhalación de humo aunque, finalmente, ha declinado ser trasladada al Hospital de Salamanca.

En el lugar se han personado agentes de la Policía Local, así como Bomberos para proceder a las labores de extinción y ventilación.