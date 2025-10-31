Una mujer estafa más de 122.000 euros y deja una víctima en Salamanca

En el marco de la bautizada como operación "Prestada", agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer en Valladolid como presunta autora de varios delitos cometidos entre 2021 y 2025.

Tal y como ha explicado la benemérita, la detenida habría estafado más de 122.000 euros a varias víctimas, en la mayoría trabajadores autónomos. Entre los damnificados, han confirmado fuentes oficiales a este medio, se ha localizado uno en Salamanca.

Modus operandi

La mujer ejercía como asesora financiera, empleando documentos de identidad personales de varios de sus clientes para solicitar préstamos personales y línenas de crédito a sus nombres sin, por supuesto, su conocimiento ni consentimiento.

Las víctimas, por su parte, fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo gracias a las reclamaciones que recibían por parte de las entidades financieras lo que, evidentemente, habría causado daños en su reputación crediticia .

A la detenida se le imputan delitos de usurpación de estado civil, estafa, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos, administración desleal y apropiación indebida con el agravante de abuso de confianza profesional.

La investigación continúa abierta y se estima que el número de afectados puede incrementarse, ya que existen indicios de que se habrían formalizado múltiples préstamos irregulares bajo el mismo patrón de actuación.