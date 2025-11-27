Una mujer herida en un accidente entre dos turismos en la glorieta de la Charrería

Las rotondas vuelven a ser protagonistas negativas del tráfico de Salamanca. Un nuevo accidente se ha registrado en la ciudad en la tarde de este jueves, dejando una mujer herida.

En concreto, y tal y como informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, pocos minutos antes de las 19:30 horas han recibido una llamada alertando de una colisión entre dos turismos en la glorieta de la Charrería.

Fruto del siniestro una mujer de 26 años ha tenido que ser atendida por personal sanitario que se ha desplazado hasta el lugar en una ambulancia. La víctima, tal y como informan las mismas fuentes, se encontraba consciente, pero se quejaba de un golpe en la espalda.

Para investigar el siniestro y regular el tráfico, hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local de Salamanca.