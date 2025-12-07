Una mujer herida tras ser arrollada por un vehículo en Pelarrodríguez

Una mujer de unos 50 años ha sido atropellada por un vehículo en la mañana de este domingo 6 de diciembre en el municipio de Pelarrodríguez.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso poco antes de las once de la mañana y envió hasta el lugar a una ambulancia para atender a la herida que se encontraba "consciente" cuando llegaron los servicios sanitarios y con una brecha en la cabeza.

El accidente ha tenido lugar en la calle del Río, hasta donde se han desplazado dos patrullas de la Guardia Civil y Tráfico que han realizado la prueba de alcoholemia al conductor.

La mujer ha sido trasladada en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.