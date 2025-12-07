Una mujer herida tras ser arrollada por un vehículo en Pelarrodríguez

El atropello se ha producido en la calle del Río y la herida ha sido trasladada al hospital de Salamanca

Calle del Río en Pelarrodríguez
Una mujer de unos 50 años ha sido atropellada por un vehículo en la mañana de este domingo 6 de diciembre en el municipio de Pelarrodríguez.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso poco antes de las once de la mañana y envió hasta el lugar a una ambulancia para atender a la herida que se encontraba "consciente" cuando llegaron los servicios sanitarios y con una brecha en la cabeza.

El accidente ha tenido lugar en la calle del Río, hasta donde se han desplazado dos patrullas de la Guardia Civil y Tráfico que han realizado la prueba de alcoholemia al conductor.

La mujer ha sido trasladada en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

