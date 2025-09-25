Una mujer herida en un atropello en la avenida de Lasalle

Solo dos minutos antes de las 20:00 horas de la tarde de este jueves, 25 de septiembre, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido una llamada alertando del atropello de un turismo a una persona en la avenida de Lasalle.

Aunque la llamada de alerta no ha podido precisar el género de la víctima, este medio ha podido confirmar que se trata de una mujer que ha quedado tendida en el suelo, aunque consciente.

El suceso se ha producido a la altura del número 143 de la mencionada vía y para socorrer a la mujer se han desplazado hasta el lugar sanitarios en una ambulancia de soporte vital básico. Además, para prestar una primera ayuda y determinar las causas del accidente, en el lugar del accidente también ha trabajado Policía Nacional y Local.