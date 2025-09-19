Una mujer herida en la colisión de dos coches en Gran Vía

La Gran Vía de Salamanca, punto neurálgico y central de Salamanca, ha sido escenario de un accidente que se ha saldado con una mujer herida.

Los hechos han tenido lugar a las 18:54 horas de este viernes, a la altura del número 47 de la citada vía.

Tal y como ha referido el 112 de Castilla y León, dos turismos han colisionado por alcance, cobrándose una mujer de 69 años aquejada de dolor de cuello.

En el lugar se han personado agentes de la Policía Local para regular el tráfico y esclarecer las causas del suceso, así como una ambulancia para prestar asistencia sanitaria a la víctima y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.