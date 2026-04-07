Una mujer herida al colisionar una ambulancia contra un coche averiado a la altura de Barbadillo

Herida una mujer tras una colisión entre un coche y una ambulancia

Una mujer de 39 años ha resultado herida en un aparatoso accidente ocurrido a la altura de Barbadillo en la mañana de este martes.

Los hechos han ocurrido, concretamente en la A-62 dirección Salamanca, en el kilómetro 258 y los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 12:59 horas.

Tal y como han informado fuentes oficiales, el alertante que habría dado la voz de alarma habría referido que, mientras un turismo se encontraba parado a consecuencia de una avería, una ambulancia ha chocado contra él.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han personado en el lugar para investigar las causas del suceso, esclarecer lo ocurrido y controlar el tráfico de la zona.

Asimismo, personal sanitario de Sacyl se ha movilizado hasta el punto del siniestro para atender a la herida que, refieren estas mismas fuentes, a la llegada de los facultativos se encontraba consciente.