Una mujer herida al colisionar dos coches en la A-62

La víctima, de 51 años, presentaba dolores en el pecho

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este viernes en la autovía A-62, a la altura del kilómetro 244, en sentido Cáceres.

A las 17:22 horas, el centro de emergencias 112 Castilla y León ha recibido una llamada alertando de una colisión por alcance entre dos turismos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Policía, además de los servicios sanitarios de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que han enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender in situ a una mujer de 51 años que presentaba dolor en el pecho tras el impacto.

El accidente ha provocado retención del tráfico en el lugar.

