Una mujer, herida al colisionar dos coches en Santa Marta

El centro de emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido a las 18:54 horas un aviso, por parte de la Guardia Civild de Tráfico, con motivo de un accidente de tráfico en Santa Marta.

Los hechos, informan las citadas fuentes, han tenido lugar en la N-501, en el kilómetro 92. Al parecer, los dos coches implicados en el suceso han chocado.

Agentes de la Policía Local de Santa Marta se han personado en el lugar para regular el tráfico de la zona y esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, personal sanitario de SACYL se ha trasladado hasta el lugar del sinestro para atender a una mujer de 43 años que habría resultado herida sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre su estado.