Una mujer herida en Salamanca tras ser atropellada en la avenida de los Cipreses

A las 11:17 horas de este jueves, el 122 de Castilla y León ha sido informado de un atropello a una mujer de 55 años en la avenida de los Cipreses de la capital del Tormes. En concreto, la afectada, que ha resultado herida, se encontraba en el aparcamiento del supermercado Mercadona de la zona citada.

Tras presentar dolencias, la mujer ha requerido la asistencia médica de Emergencias Sanitarias, que se han personado en el lugar con una ambulancia. Además, el suceso ha motivado la movilización de la Policía Local de Salamanca, además de ser alertado también al Cuerpo Nacional de Policía.