Una mujer herida tras salirse de la vía y volcar con su coche en Cerralbo

Una mujer, cuya edad no ha trascendido, ha resultado herida tras la salida de vía, y posterior vuelco, de un coche en la CL-517, a la altura del municipio salmantino de Cerralbo.

Los hechos, informan fuentes del 1-1-2 de Castilla y León, han tenido lugar alrededor de las 11:58 horas de la mañana de este jueces, en el kilómetro 77 de la citada carretera.

El alertante habría dado el aviso notificando que el vehículo se encontraba en la cuneta y que la mujer, consciente, precisaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, así como personal sanitariod de Sacyl para atender a la víctima y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.