Trasladan al hospital de Salamanca a una mujer tras ser atropellada en Gran Capitán

Una mujer de 53 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo en la calle Plateros, junto al paseo de Gran Capitán durante la mañana de este viernes, 8 de agosto. El incidente, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, ha ocurrido a las 07:42 horas.

En una de las zonas más transitadas durante las mañana en la capital del Tormes, la fémina ha sido arrollada por un coche que circulaba por la zona cuando esta se disponía a cruzar la calle, quedando herida en una rodilla pero sin revestir mayor gravedad.

La Policía Nacional de Salamanca, la Policía Local y una ambulancia del SACYL se desplazaron hasta la zona para, los dos primeros esclarecer lo ocurrido, y los terceros atender a la mujer in situ para más tarde trasladar a la misma hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.