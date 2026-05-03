Una mujer herida al volcar un coche en la mediana de la A-66, a la altura de Montejo

En la tarde de este domingo, a las 17:04 horas, el 112 de Castilla y León ha sido informado de un accidente de tráfico en la A-66, sentido Salamanca, a la altura del municipio salmantino de Montejo.

Tal y como informan fuentes oficiales, se trataría de la salida de vía de un coche y posterior vuelco en la mediana.

Los ocupantes del mismo, sin embargo, se encontraban fuera del vehículo aunque, eso sí, se ha solicitado asistencia sanitaria para una mujer de 40 años.

Hasta el lugar del siniestro se han movilizado agentes de la Guardia Civil para esclarecer las causas del suceso y personal sanitario de Sacyl para atender a la víctima herida y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.