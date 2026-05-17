Una mujer queda atrapada en su vehículo tras volcar en un camino de Zamayón

Una mujer ha quedado atrapada en el interior de su vehículo en Zamayón, en uno de los caminos forestales situados en la calle del Matadero, a unos dos kilómetros de la localidad de la comarca de la Tierra de Ledesma.

Un incidente que ha ocurrido a las 09:29 horas y donde efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, además de los bomberos de Ledesma y un equipo sanitario de Calzada de Valdunciel se han desplazado hasta el lugar para, primero sacar del propio turismo a la chica de 25 años, y después ser atendida in situ, aunque ha terminado siendo trasladada al Hospital de Salamanca

Vehículo accidentado en Zamayón

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, la mujer habría referido varios golpes en la cabeza y fuertes dolores en las piernas, aunque se encontraba consciente momentos después del accidente.

Según ha podido saber este medio, la actuación duró unos 40 minutos desde que se recibió el aviso, por lo que la rápida intervención de los bomberos hizo que los servicios sanitarios pudieran atender antes a la mujer herida.