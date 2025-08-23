Una mujer es rescatada en la sierra de Béjar tras sufrir una lesión en el tobillo
El operativo se ha dirigido desde el PMA establecido en la segunda plataforma de El Travieso
Una mujer ha sido restacata en la mañana de este sábado en la Sierra del Torreón - Candelario por agentes de la Comandancia de Salamanca y del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), según ha informado la Guardia Civil de la provincia charra a través de sus redes sociales.
La montañista sufrió una lesión en el tobillo que le impedía continuar su trayectoria, por lo que a las 11:33 horas se dio aviso a los Servicios de Emergencias de Castilla y León. El operativo de rescate en la sierra de Béjar se ha dirigido desde el PMA establecido en la segunda plataforma de El Travieso.
Tras ser rescatada, la mujer ha sido conducida a un lugar seguro para recibir asistencia de los servicios sanitarios.
