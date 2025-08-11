Una mujer resulta herida tras ser atropellada al bajarse del coche en Salamanca

Una mujer de 56 años ha resultado herida en un atropello en Salamanca durante la tarde de este lunes. El suceso ha ocurrido pasadas las siete de la tarde cuando la mujer atropellada bajaba de su coche al principio de la avenida, concretamente frente al número 8. Otro vehículo que pasaba por la vía la ha golpeado en una pierna, según han informado desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Como resultado del impacto la mujer ha sido trasladada por una ambulancia al Complejo Hospitalario de Salamanca. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado también Policía Local y Policía Nacional.