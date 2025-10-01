Una mujer resulta herida tras chocar su coche contra una farola en Santa Marta

A las 17:07 horas de la tarde de este miércoles, el 1-1-2 ha registrado un accidente de tráfico en Santa Marta saldándose, este, con una mujer herida.

Tal y como refieren fuentes oficiales, un coche ha chocado contra una farola en la avenida Padres Paules.

La conductora del turismo, de 34 años de edad, ha resultado herida sin que por el momento se conozca la gravedad ni el alcance de las lesiones sufridas por la misma .

En el lugar de los hechos se han personado agentes de la Policía Local de Santa Marta para regular el tráfico y esclarecer las causas del suceso, así como personal de Sacyl para atender a la víctima in situ y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.