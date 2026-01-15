Una mujer resulta herida al colisionar su coche contra una vaca en Narros de Matalayegua

A las 7:51 horas, los servicios de emergencia de Castilla y León recibían un aviso alertando de un accidente en Narros de Matalayegua y solicitando asistencia para la conductora del vehículo implicado en el mismo.

Tal y como refieren desde el 1-1-2, el suceso habría tenido lugar en la SA-810, en el kilómetro 4 y se trataría de la colisión de un turismo contra una vaca.

La mujer, de 51 años, se encontraba consciente tras los hechos aunque, eso sí, a consecuencia de los mismos presentaba una brecha en la cabeza.

Hasta el lugar se han despalzado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, con el fin de esclarecer lo ocurrido, y personal sanitario de Sacyl para atender a la víctima in situ.

Finalmente, ha sido trasladada al Hospital de Salamanca.