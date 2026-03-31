Una mujer resulta herida tras colisionar dos vehículos en el barrio del Zurguén
La mujer de unos 70 años está consciente y se queja de un golpe en la espalda producido en el Camino Miranda, a la altura del número 55
Una mujer ha resultado herida en la mañana de este martes 31 de marzo en el barrio del Zurguén, más concretamente en el Camino Miranda, a la altura del número 55, tras un accidente de tráfico entre dos vehículos.
Dos turismos han colisionado en este punto de la vía, según informaciones del 1-1-2 de Castilla y León, donde la herida ha sido una mujer de unos 70 años que estaba consciente a la llegada de los servicios sanitarios, pero que presentaba un golpe en la espalda del que se quejaba.
Hasta el lugar del accidente han acudido dos patrulla de la Policía Local de Salamanca, un furgón y un coche, y una ambulancia de soporte vital básico encargada de atender a la mujer herida.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 11:00 horas.
También te puede interesar
Lo último