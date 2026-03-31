Una mujer resulta herida tras colisionar dos vehículos en el barrio del Zurguén

Colisión entre dos turismos en el Camino Miranda, barrio del Zurguén. Policía Local de Salamanca y ambulancia

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este martes 31 de marzo en el barrio del Zurguén, más concretamente en el Camino Miranda, a la altura del número 55, tras un accidente de tráfico entre dos vehículos.

Dos turismos han colisionado en este punto de la vía, según informaciones del 1-1-2 de Castilla y León, donde la herida ha sido una mujer de unos 70 años que estaba consciente a la llegada de los servicios sanitarios, pero que presentaba un golpe en la espalda del que se quejaba.

Colisión entre dos turismos en el Camino Miranda, barrio del Zurguén. Policía Local de Salamanca y ambulancia | Salamanca24horas

Hasta el lugar del accidente han acudido dos patrulla de la Policía Local de Salamanca, un furgón y un coche, y una ambulancia de soporte vital básico encargada de atender a la mujer herida.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 11:00 horas.