Una mujer resulta herida leve en una colisión por alcance en la SA-20 a la altura de Carbajosa de la Sagrada

Una mujer de 29 años ha resultado herida leve en la noche de este lunes tras una colisión por alcance entre dos turismos registrada en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada .

El suceso se ha producido a las 20:37 horas en el kilómetro 93 de la carretera SA-20. Tras el impacto, los servicios de emergencia fueron alertados para atender a la persona herida.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, dos ambulancias conretamente, para prestar asistencia a la mujer en el punto del accidente. De la colisión se informó también a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca, que se han personado en el lugar.