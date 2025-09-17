Una mujer resulta herida tras la salida de vía de un coche en Béjar

Guardia Civil y ambulancia en un accidente. Foto de archivo

Un accidente en Béjar, a las 16:22 horas de este miércoles, se ha saldado con una mujer herida.

Fuentes oficiales han apuntado que el vehículo en el que viajaba la fémina, de 66 años de edad, ha sufrido una salida de vía en la A-66, en el kilómetro 416. Como consecuencia, el vehículo ha quedado en la mediana.

Inicialmente, no constaban heridos sin embargo, a posteriori, se ha solicitado asistencia sanitaria para la sexuagenaria al encontrarse, esta, mareada.

Asimismo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han personado en el lugar para regular el tráfico y esclarecer las causas del suceso.