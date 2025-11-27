Una mujer sufre quemaduras en el rostro tras la explosión de una olla a presión en una vivienda en Van Dyck

Una mujer de 62 años ha resultado herida con quemaduras en el rostro tras la explosión de una olla a presión en su vivienda ubicada en la calle Van Dyck, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La herida ha sido atendida rápidamente por un equipo médico del Sacyl trasladado en una ambulancia de soporte vital básico. Se desconoce si ha sido necesario su posterior desplazamiento al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

En el lugar de los hechos también han intervenido los bomberos de Salamanca, las empresas suministradoras de gas y agentes de la Policía Nacional y Local, que han procedido a esclarecer los hechos ocurridos a las 14:18 horas de este jueves.