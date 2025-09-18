Dos mujeres detenidas en una intervención policial en pleno centro de Salamanca

Policía Nacional durante la operación en la calle Perdones

En la tarde de este pasado miércoles, 17 de septiembre, la calle Perdones, en el centro de Salamanca, se convirtió en el escenario de un importante despliegue policial.

Apenas quedaban unos minutos para las 17:30 horas cuando varias dotaciones de la Policía Nacional, furgón incluido, irrumpieron en uno de los edificios ubicados en el lugar, generando expectación entre los viandantes que se encontraban en la zona o en sus aledaños.

Policía Nacional durante la intervención en la calle Perdones | S24H

Tal y como ha podido saber Salamanca24horas, los agentes accedieron al inmueble mientras otros efectivos custodiaban la entrada, lo que incrementó aún más si cabe la atención de curiosos y vecinos.

La intervención concluyó con la detención de dos mujeres sobre las que pesaba una orden de búsqueda y captura.

Por el momento, no han trascendido los motivos de las reclamaciones judiciales que pesaban sobre las arrestadas.