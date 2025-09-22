Dos mujeres heridas tras chocar dos turismos en el cruce de acceso al Aeropuerto de Matacán

Dos mujeres han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos ocurrida en la tarde de este lunes a las 20:26 horas en la carretera N-501, km 79, en el cruce de acceso al aeropuerto de Matacán.

Una de las afectadas, de 58 años, fruto del impacto presentaba dolor en el pecho, mientras que la otra, de 46 años, se quejaba de dolor en la espalda. Ambas recibieron atención médica inmediata en el lugar del accidente.

La Guardia Civil de Tráfico fue avisada y se desplazó hasta el lugar. Además, Emergencias Sanitarias – Sacyl envió personal sanitario para atender a las heridas y evaluar si era necesario su traslado al Hospital de Salamanca.